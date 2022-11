Francia: polemica dopo frase razzista di un deputato del Rassemblement National

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemica in Francia dopo che un deputato del Rassemblement National, Gregoire de Fournas, ha lanciato epiteti razzisti nei confronti di un parlamentare de La France Insoumise, Carlos Martens Bilongo, durante una seduta all'Assemblea Nazionale. "Che torni in Africa", ha detto de Fournas rivolgendosi a Bilongo mentre quest'ultimo stava tenendo un intervento sul "dramma dell'immigrazione clandestina". La presidente dell'Assemblea nazionale, Yael Braun Pivet, ha sospeso la seduta, mentre la prima ministra Elisabeth Borne ha dichiarato che non c'è "posto" per il razzismo nella "democrazia" francese. Dal canto suo, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen ha negato le frasi del suo parlamentare". "De Fournas ha detti 'che tornino in Africa' parlando della nave che trasporta i migranti in Europa", ha spiegato il Rassemblement National. (Frp)