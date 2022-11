Milano: Cecchetti (Lega), sgombero via Bolla, con nuovo Governo si torna alla legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo Governo di centrodestra dalle parole si è subito tornati ai fatti. Anche in termini di sicurezza, anche a Milano, dove il ministro degli Interni ha inviato il primo segnale concreto attuando senza perdere tempo lo sgombero degli occupanti abusivi delle case popolari di via Bolla. Un primo importante segnale concreto che le cose iniziano a cambiare: la Lega lo aveva promesso in campagna elettorale e lo stiamo facendo. E banalmente si torna alla legalità". Lo dichiara in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini premier. (Com)