Imprese: Pirelli, ricavi +26,5 per cento nei primi 9 mesi 2022, utile netto +52,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022 Pirelli registra una forte crescita dei ricavi (+26,5 per cento) e dell’Ebit adjusted (+25,8 per cento). Lo rende noto Pirelli, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022. L’utile netto aumenta del 52,1 per cento a 359,3 milioni di euro. I target sono aggiornati al rialzo grazie alla resilienza del modello di business e alle misure per contrastare la volatilità dello scenario esterno. I ricavi dell’intero esercizio sono rivisti al rialzo a circa 6,5 miliardi di euro. (Rin)