Torino: il Politecnico di Torino inaugura l'infrastruttura Cars-Hev per sperimentazione veicoli

- E' stata inaugurata oggi l'infrastruttura Cars-Hev del Politecnico di Torino per la sperimentazione di veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici. "Il Politecnico di Torino – ha affermato il vice Rettore per la Ricerca del Politecnico Matteo Sonza Reorda - con questa nuova ed avanzatissima struttura ha saputo orientare al meglio le risorse disponibili, cogliendo le opportunità offerte dal bando Infra-p della Regione Piemonte per supportare la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, attraverso le quali dare impulso allo sviluppo socio-economico del territorio in un'ottica di cooperazione tra pubblico e privato", ha concluso.(Rpi)