Ue: Cipro ospiterà la Giornata marittima europea nel 2026

- Cipro è stata selezionata dalla Commissione europea per ospitare la Giornata marittima europea per il 2026. La decisione è stata adottata ieri dal governo di Cipro ed annunciata dal viceministro della Navigazione Vasilios Demetriades. Quest'ultimo ha affermato che le Giornate marittime europee si celebrano ogni anno, dal 2008, il 20 maggio. Cipro ha presentato una candidatura per il 2026 che coincide con l'assunzione da parte di Nicosia della presidenza di turno dell'Unione europea. Come riportato dall'agenzia di stampa "Cyprus News Agency", il viceministro ha affermato che la città costiera prescelta è Limassol, ma la proposta dello Stato è di organizzare eventi individuali in tutte le città costiere dell'isola. Demetriades ha sottolineato come si tratti di uno sviluppo molto importante per Cipro, che diventerà un centro di attrazione per migliaia di europei che si occupano di navigazione, mare ed economia blu. Il viceministro ha aggiunto che ci sarà uno sforzo per promuovere le attività di Cipro relative a questi settori e per avviare partenariati con enti locali, aziende e istituzioni accademiche. (Gra)