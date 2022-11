Usa: Tesoro sanziona rete per esportazione di prodotti petroliferi iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di una rete per la compravendita di prodotti petroliferi che avrebbe contribuito alle entrate di Hezbollah e del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell’Iran. Lo riferisce una nota. “Gli individui che portano avanti le attività illegali di questa rete si avvalgono di compagnie fittizie e tattiche fraudolente, come la falsificazione di documenti, per nascondere la provenienza del petrolio iraniano e venderlo sui mercati internazionali, aggirando le sanzioni”, ha commentato in una nota il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le sanzioni hanno colpito quattro individui, che nel tempo hanno utilizzato dozzine di aziende sotto il loro controllo per portare avanti una serie di attività illecite, utilizzando gli stoccaggi del porto di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, e mischiando petrolio indiano con quello proveniente dall’Iran, per nasconderne la provenienza. (segue) (Was)