Usa: Tesoro sanziona rete per esportazione di prodotti petroliferi iraniani (2)

- Si tratta di Edman Nafrieh, cittadino iraniano che ha curato la vendita di prodotti petroliferi iraniani per finanziare Hezbollah e le guardie della rivoluzione iraniana, su ordine di alti funzionari associati all’ufficio dell’ayatollah; Rouzbeh Zahedi, cittadino iraniano che ha contribuito alle medesime attività; Mohamed El Zein, membro di Hezbollah che ha contribuito alle attività della rete falsificando i documenti di origine del petrolio; e Viktor Artemov, che si sarebbe occupato di coordinare una vasta rete di aziende (fittizie e non) per ricevere, trasportare e rivendere il petrolio iraniano. Tra le aziende sanzionate ci sono Gilda Tar Karvan International Company, di cui Nafrieh è amministratore delegato, e le compagnie controllate da Artemov. Ava Petroleum, Petro Naviero (proprietaria di una serie di navi utilizzate dalla rete colpite anch’esse dalle sanzioni, come Julia A, Bueno, Bluefins, Boceanica, B Luminosa, Lara I, Adisa, Nolan e Zephyr I), Centrum Maritime, Energotrade Plus Dmcc, Intrepid Navigators, Rising Tide Shipping, Monumont Ship Management Limited, Harbour Ship Management Limited, Expanse Ship Management Limited, Blue Berri Shipping Incorporated (proprietaria della nave Rain Drop), Al Hakeel Al Aswad Oil Trading, Pontus Navigation Corporation, Triton Navigation Corporation, Technology Bright (proprietaria della nave Young Yong), Azul Vista Shipping Corporation, e Vista Clara Shipping Corporation. (Was)