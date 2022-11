Fvg: Fedriga, dialogo con governo per riattivare tavolo ministeriale su Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riattivare il tavolo ministeriale sulla vertenza Wartsila e intervenire rapidamente sul caro bollette. Sono le priorità manifestate dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi a Roma ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Un'occasione preziosa - ha sottolineato Fedriga - per rimarcare alcune priorità sulle quali sono fiducioso che l'amministrazione regionale e il governo sapranno lavorare in piena sintonia. Penso in primo luogo alla crisi Wartsila e alla necessità di riattivare con la massima sollecitudine il tavolo ministeriale a tutela dei lavoratori e, più diffusamente, a salvaguardia del tessuto economico locale, ma anche ai numerosi temi di carattere generale, su tutti il caro energia, che incombono sul destino di imprese e famiglie già nel breve periodo". (Frt)