Guinea-Conakry: giunta militare ordina alla procura di perseguire Condé per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Guinea ha disposto l'avvio di una procedura giudiziaria per accusare formalmente di corruzione l'ex presidente Alpha Condé, deposto lo scorso anno con un colpo di Stato. Lo dichiara il ministro della Giustizia del governo di transizione, Alphonse Charles Wright, in una lettera indirizzata alla procura generale del Paese e citata dai media locali. Nel documento, l'autorità ordina "di avviare un'azione giudiziaria (...) per presunti atti di 'corruzione, arricchimento illecito, riciclaggio di denaro, falsificazione e uso di falsi in scrittura pubblica, appropriazione indebita di fondi pubblici e complicità" a carico di un totale di 188 persone, fra cui l'ex presidente Condé ed il suo allora primo ministro Ibrahima Fofana. In base a questa direttiva, i conti bancari delle persone indicate saranno congelati. “Il governo guineano, nella sua politica di moralizzazione della vita pubblica, si è posto l'obiettivo di combattere i reati economici e finanziari”, prosegue il ministro, per il quale "è imperativo aprire inchieste giudiziarie per chiarire l'origine dei fondi di questi vari conti". I militari che hanno preso il potere con la forza il 5 settembre del 2021 hanno fatto della lotta alla corruzione una delle principali battaglie comunicative, annunciando ritorsioni verso i membri del governo Condé, alcuni dei quali sono stati detenuti.(Res)