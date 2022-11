Roma: Cicculli (Sce) su sepoltura feti, migliora applicazione legge 194

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi in aula la modifica al regolamento di polizia cimiteriale che introduce "importanti passi in avanti per quanto di competenza dei cimiteri comunali sul seppellimento dei prodotti abortivi tra la ventesima e la ventottesima settimana di gestazione, verso la corretta applicazione della 194, per l'aborto legale, anonimo e sicuro nel nostro paese". Lo afferma in una nota la presidente della commissione capitolina Pari opportunità, Michela Cicculli di Sce. "Al nome si sostituisce un codice che non viola la riservatezza, e al temine madre si sostituisce quello di 'donna interessata' nel rispetto di quanto accaduto - spiega -. Si introduce, inoltre, la possibilità di procedere su richiesta con la cremazione. In molte città i passi fatti sono ancora più avanzati - prosegue -, grazie alla normativa regionale che permette all'amministrazione di agire a monte in collaborazione con le Asl affinché si proceda senza ricorrere al seppellimento dei prodotti abortivi, laddove non ci sia espressa richiesta della persona interessata. Un lavoro importante per cui ringrazio l'assessora Alfonsi - sottolinea -, ma che inizia fuori dalle istituzioni con la coraggiosa denuncia di Marta che si è fatta portavoce di una lotta di civiltà da continuare nelle aule e ovunque ci sia bisogno di rivendicare il diritto di scegliere sui nostri corpi e sulle nostre libere scelte". (Com)