Fvg: assessore Attività produttive, cinque nuovi Comuni in Consorzio sviluppo economico Friuli

- I comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Corno di Rosazzo e Mereto di Tomba hanno aderito al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef). Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. “Una famiglia che si allarga rappresenta sempre un segnale positivo, lo è ancora di più in questi anni complessi”, ha detto. “Anni in cui la Regione ha portato e continua a portare avanti una visione di sviluppo industriale, costruendo, con risorse e strumenti, lo sviluppo del territorio. L'ingresso di queste amministrazioni all'interno del Cosef - ha sottolineato - è una dimostrazione plastica di cosa significa fare sistema territoriale". Dal 2018 il Cosef ha ricevuto 5 milioni e 600 mila euro per opere di urbanizzazione, 6 milioni e 700 mila euro per infrastrutture locali e 12 milioni di euro per misure dedicate. Sull’area del consorzio, secondo l’assessore ci sono potenzialità di investimento pari a oltre 250 milioni di euro, come emerso dalla prima mappatura dei complessi produttivi degradati, il 62 per cento dei quali individuati nel territorio udinese. “Solo quest'anno in Friuli Venezia Giulia 26,5 milioni di euro di concessioni per contratti di insediamento industriale genereranno 126 milioni di investimenti, con un impatto occupazionale di quasi 400 unità”, ha aggiunto Bini. “Numeri che eguagliano quanto fatto nei quattro anni precedenti, grazie al potenziamento dello strumento dei contratti di insediamento attuato con la legge Sviluppoimpresa”, ha concluso. (Frt)