Tunisia: portavoce governo smentisce cessione aziende pubbliche dopo accordi Fmi

- Fra le priorità del governo tunisino in questo periodo di riforma di tutte le istituzioni pubbliche non c'è l’intenzione di cedere gli asset statali. Lo ha detto oggi il portavoce del governo tunisino Nasreddine Nsibi commentando le notizie secondo cui il programma di riforme presentato al Fondo monetario internazionale includerebbe la vendita di alcune aziende pubbliche. Nsibi ha detto che piano presentato all’Fmi si basa su un approccio basato sullo studio della situazione delle istituzioni pubbliche “caso per caso”, spiegando verranno prese in considerazione una serie di “proposte pratiche”. Secondo il portavoce, la presidenza del governo ha convocato dei consigli ministeriali “ad hoc” per ciascuna azienda pubblica con l’obiettivo di salvare gli asset statali. Si tratta, secondo il portavoce, di una delle priorità più importanti del governo nella fase successiva. (segue) (Tut)