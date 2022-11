Turismo: assemblea annuale di Federalberghi Roma "bilanci in passivo per terzo anno consecutivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuderanno in passivo i bilanci del settore alberghiero a Roma per il terzo anno consecutivo. È quanto emerso dalla relazione del presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, in occasione della 72esima assemblea annuale dell'associazione che si è svolta oggi al Parco dei Principi a Roma. Lo riferisce una nota di Federalberghi Roma. "Se dal punto di vista della domanda da pasqua in poi la stagione ha visto il ritorno a Roma di flussi turistici pari, se non superiori a quelli del 2019, la pressoché totale mancanza di visitatori dei primi tre mesi del 2022 e l'aumento esponenziale dei costi dell'ultimo semestre ci porteranno a chiudere ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, i bilanci in passivo", ha detto Roscioli. (segue) (Rer)