Turismo: assemblea annuale di Federalberghi Roma "bilanci in passivo per terzo anno consecutivo" (2)

- "Con i prezzi di energia e gas quadruplicati, i generi alimentari aumentati dal 15 al 25 per cento, servizi necessari come quelli delle lavanderie cresciuti in termini di spesa del 30 per cento, solo per fare alcuni esempi, le aziende alberghiere si trovano oggi nei fatti ad affrontare una recessione senza precedenti - ha aggiunto Roscioli -. Non è un problema di domanda, ma economico: la crisi generata dall'emergenza energetica è più grave di quella determinata dal Covid, e gli alberghi, già costretti a ricorrere all'indebitamento dal 2020, chiedono con forza sostegni allo Stato come e più di allora, perché sono in molti casi realmente in ginocchio". (segue) (Rer)