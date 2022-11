Turismo: assemblea annuale di Federalberghi Roma "bilanci in passivo per terzo anno consecutivo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basti dire che grandi strutture stanno considerando l'ipotesi della chiusura invernale; anche perché, nei fatti, il mercato mondiale del turismo è ancora fermo per metà, con Paesi come Russia, Cina, Giappone, ed aree come il Sud Est Asiatico e in parte il Sud America che non sono ancora tornati a viaggiare, né lo faranno a breve. Al di là delle apparenze la nostra lotta per sopravvivere è quindi tutt'altro che alle spalle - ha concluso il presidente di Federalberghi Roma -. Ma se siamo ancora vivi e determinati a combattere lo dobbiamo a una stagione positiva per cui va reso grande merito all'impegno di Roma Capitale nel ridare alla città la vitalità di una metropoli con manifestazioni ed eventi di eccezionale richiamo che ci auguriamo continuino, se non addirittura aumentino, nel 2023". (segue) (Rer)