Turismo: assemblea annuale di Federalberghi Roma "bilanci in passivo per terzo anno consecutivo" (4)

- Poco prima dell'assemblea annuale, gli albergatori hanno incontrato l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, il quale ha spiegato: "Roma offre ai visitatori contenuti unici al mondo sotto il profilo storico, monumentale e culturale. Tutti elementi utili, ma non sufficienti per garantire flussi di presenze significativi e stabili. Per questo già nel primo anno di amministrazione abbiamo creato le condizioni affinché Roma potesse recuperare finalmente la centralità che le spetta nell'ospitalità di grandi eventi, che generano importanti ricadute economiche dirette, sull'indotto turistico e in termini occupazionali". Onorato ha precisato che "il prossimo anno il calendario sarà ancora più ricco, a partire dalla tappa finale del Giro d'Italia di ciclismo. Il nostro obiettivo è di proseguire nella valorizzazione di Roma e delle sue straordinarie venue storiche, archeologiche ed architettoniche in una chiave moderna e nel massimo rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia. Per incentivare il turismo, destagionalizzare i flussi e sostenere le imprese che operano nel settore e generano ricadute positive su tutta l'economia cittadina e l'occupazione". (Rer)