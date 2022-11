Bahrein: Papa Francesco, lavoriamo insieme per la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo intervento dopo il suo arrivo in Bahrein, Papa Francesco ha lanciato un appello a lavorare per la speranza. “Sono qui, nella terra dell’albero della vita, come seminatore di pace, per vivere giorni di incontro, per partecipare a un Forum di dialogo tra Oriente e Occidente per la pacifica convivenza umana”, ha dichiarato. Facendo riferimento al cosiddetto “albero della vita” (Shajarat-al-Hayat), il Pontefice ha dichiarato: “Nonostante il progresso e tante conquiste civili e scientifiche, la distanza culturale tra le varie parti del mondo aumenta, e alle benefiche opportunità di incontro si antepongono scellerati atteggiamenti di scontro. Pensiamo invece all’albero della vita e negli aridi deserti della convivenza umana distribuiamo l’acqua della fraternità: non lasciamo evaporare la possibilità dell’incontro tra civiltà, religioni e culture, non permettiamo che secchino le radici dell’umano! Lavoriamo insieme, lavoriamo per l’insieme, per la speranza”. Il Papa ha aggiunto che “questi giorni segnano una tappa preziosa nel percorso di amicizia intensificatosi negli ultimi anni con vari capi religiosi islamici: un cammino fraterno che, sotto lo sguardo del Cielo, vuole favorire la pace in Terra”.(Res)