Usa-Germania: Blinken incontra omologa, focus su Ucraina, Iran e Cina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che ha ringraziato per la leadership di Berlino durante la presidenza di turno del G7. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione attuale in Ucraina, alla luce dell’invasione russa, e il sostegno iraniano alle forze di Mosca, dedicando particolare attenzione alle misure da mettere in campo per sostenere i manifestanti che da settimane protestano in tutto l’Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda uccisa a settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale. Il capo della diplomazia di Washington ha anche ribadito la sfida globale rappresentata dalla Cina, ricordando che Europa e Stati Uniti hanno la responsabilità di promuovere i diritti umani e lo stato di diritto a livello globale. (Was)