Agroalimentare: Vanelli (Agrofarma), regolamento taglio agrofarmaci minaccia sviluppo agricoltura italiana

- "Agrofarma condivide gli obiettivi generali della strategia Farm to Fork, ma non le modalità attuative presenti nel regolamento uso sostenibile degli agrofarmaci". Lo ha dichiarato Riccardo Vanelli, presidente di Agrofarma-Federchimica, durante l'evento "Agrofarma: da 35 anni proteggiamo l'agricoltura italiana", che i è tenuto a Milano. "Lavorare per un sistema agroalimentare sostenibile - ha proseguito Vanelli - significa favorire la tecnologia e l'innovazione scientifica, supportando l'adozione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione per un uso sempre più ottimizzato degli agrofarmaci, non proporne un drastico taglio senza prendere in considerazione i possibili effetti sulla sicurezza alimentare nel nostro Paese e le ricadute sulla competitività dei prodotti agroalimentari made in Italy". "Tagliare, entro il 2030, il 62 per cento della quantità di agrofarmaci usati in Italia per difendere le piante da parassiti e insetti infestanti devastanti significa togliere in maniera indiscriminata strumenti efficaci per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la salubrità dei prodotti che mangiamo" ha continuato il presidente. Nel sottolineare che l'agricoltura italiana è la più green dell'Unione europea "riteniamo che l'incremento della sostenibilità ambientale nella produzione agricola sia sicuramente un obiettivo condivisibile, ma deve tradursi in uno strumento che valorizzi le imprese agricole italiane sul mercato internazionale e non consistere in drastiche limitazioni che penalizzano il settore avvantaggiando i Paesi terzi" ha affermato Veronica Barbati, delegata nazionale dei giovani agricoltori di Coldiretti. In conclusione è intervenuto anche Francesco Mastrandrea, presidente dell'associazione nazionale dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura, che ha affermato come il contesto odierno "è sempre più complesso e vede fattori esterni fortemente penalizzanti, quali il caro energia, i cambiamenti climatici e il conflitto russo-ucraino, l'affidamento alla scienza e alla ricerca diventa di primaria importanza. Occorre produrre di più e meglio, preservando le risorse, e in questo, scienza e ricerca giocano un ruolo fondamentale". (Com)