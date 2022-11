Speciale infrastrutture: Ucraina, autorità regione di Dnipropetrovsk, attacchi russi contro infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco contro le infrastrutture critiche della regione di Dnipropetrovsk, situata nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito su Telegram il governatore regionale, Valentyn Reznichenko. "I russi hanno colpito le infrastrutture energetiche e idriche a Kryvyj Rih, ci sono gravi distruzioni. Tutti i servizi competenti operano. A Pavlohrad, il nemico ha colpito un'impresa industriale. Sono in corso lavori di riparazione", ha affermato Reznichenko. Inoltre, il governatore ha riferito degli attacchi negli altri distretti della regione, a Nikopol e Marhanets. In particolare, a Nikopol è scoppiato un incendio in una stazione di servizio a causa degli attacchi condotti con dell'artiglieria pesante, che hanno danneggiato anche diversi negozi, imprese e alcune abitazioni. Per quanto riguarda Marhanets, oltre mille di famiglie sono rimaste senza elettricità. (Kiu)