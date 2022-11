Speciale infrastrutture: Moldova, ministro Infrastrutture Spinu, importato per la prima volta gas attraverso la Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, la Moldova ha importato gas naturale "da una direzione geografica opposta", ovvero attraverso il punto di consegna di Budnice in Slovacchia e non dalla Russia. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale, il vicepremier Andrei Spinu. "Energocom si è procurata 5,6 milioni di metri cubi di gas naturale, che sono stati trasferiti attraverso il punto di consegna di Budnice in Slovacchia, al confine con l'Ucraina. Questi completano le scorte di Energocom che servono per garantire alla Moldova il fabbisogno di gas naturale per questo inverno e contribuiscono all'indipendenza energetica del nostro Paese", ha affermato il vicepremier. (Rob)