Nord Macedonia: Kovacevski, mercato comune aumenta attrattiva regione balcanica per investitori stranieri

- Un mercato comune aumenta l'attrattiva della regione balcanica per gli investitori stranieri. Lo ha affermato il premier della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, alla sessione sulla cooperazione regionale e sui mercati regionali comuni che si è tenuta oggi all'interno del vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali. "La nostra volontà politica e il nostro impegno reciproci per la cooperazione regionale sono il risultato di interessi reciprocamente riconosciuti che ci incoraggiano ulteriormente a lavorare sullo sviluppo di un mercato regionale comune per aumentare l'attrattiva della regione per gli investitori stranieri", ha sottolineato il primo ministro macedone. Kovacevski ha quindi affermato che i Paesi dei Balcani occidentali, inclusa la Macedonia del Nord, "dovranno ottenere risultati essenziali in termini di miglioramento delle capacità, dell'efficienza e della competitività delle economie e della regione", come un "unico insieme che porterà ad un'accelerazione della crescita economica e dello sviluppo regionale", ha concluso. (Seb)