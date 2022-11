Bahrein: Papa Francesco, populismi e imperialismi mettono a repentaglio sicurezza di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Populismi e imperialismi “mettono a repentaglio la sicurezza di tutti”. Lo ha dichiarato papa Francesco nel suo primo intervento dopo il suo arrivo in Bahrein dove oggi ha dato il via al 39esimo Viaggio apostolico internazionale nel Regno del Golfo in occasione del "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence". “Assistiamo con preoccupazione alla crescita, su larga scala, dell’indifferenza e del sospetto reciproco, al dilatarsi di rivalità e contrapposizioni che si speravano superate, a populismi, estremismi e imperialismi che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti”, ha dichiarato il Pontefice.(Res)