Usa: ancora a livelli bassi le richieste per il sussidio di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana conclusa il 29 ottobre, negli Stati Uniti sono state registrate 217 mila richieste per il sussidio di disoccupazione, con un calo di mille unità rispetto ai sette giorni precedenti. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, la media mensile è ora pari a 218.750 con un calo di 500 unità rispetto al dato calcolato nella settimana precedente. La percentuale della forza lavoro che percepisce il sussidio rimane all’uno per cento, invariata rispetto alle settimane precedenti. (Was)