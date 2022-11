Pakistan: premier canadese Trudeau condanna attacco a Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha condannato l’attacco odierno a Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro. “L’attacco a Imran Khan e ai suoi sostenitori è completamente inaccettabile e io condanno fortemente questa violenza. Non ha posto nella politica, in nessuna democrazia, né nella nostra società. Auguro una pronta guarigione a Imran e a tutti coloro che sono stati feriti oggi”, ha scritto su Twitter il premier canadese.(Res)