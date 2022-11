Sud Sudan: agenzie Onu, crisi climatica e conflitto causano fame e malnutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sud Sudan la fame e la malnutrizione sono in aumento nelle aree colpite da inondazioni, siccità e conflitti, con alcune comunità che rischiano di morire di fame senza un sostegno all'assistenza umanitaria e senza un potenziamento delle misure di adattamento climatico. Ѐ l'allarme lanciato oggi dalle Nazioni Unite nella sua ultima Scala di classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc), pubblicata oggi, che mostra che circa due terzi della popolazione sud sudanese (7,76 milioni di persone) dovrà probabilmente affrontare un'insicurezza alimentare acuta durante la stagione di magra di aprile-luglio 2023, mentre la malnutrizione colpirà 1,4 milioni di bambini. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (Pam) avvertono che la percentuale di persone che affrontano malnutrizione e alti livelli di insicurezza alimentare (Ipc Fase 3 di crisi o superiore) è al livello più alto di sempre, superando anche i livelli osservati durante il conflitto nel 2013 e nel 2016. (segue) (Res)