Sud Sudan: agenzie Onu, crisi climatica e conflitto causano fame e malnutrizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene ci siano stati minimi miglioramenti nella sicurezza alimentare in alcune parti del Paese, la crisi nutrizionale in tutto il Sud Sudan si sta aggravando. Tutte le contee tranne una registrano un deterioramento della situazione nutrizionale fino a giugno 2023, comprese 44 contee in cui la situazione è considerata critica. "Negli ultimi tre anni, le inondazioni hanno colpito in maniera drammatica un numero crescente di persone in tutto il Sud Sudan", ha detto Jesper Moller, rappresentante dell'Unicef in Sud Sudan. "Tra quelli colpiti, troviamo un numero crescente di bambini malnutriti e che soffrono di insicurezza alimentare, che la comunità internazionale non può ignorare. Per proteggere efficacemente i bambini dagli effetti del cambiamento climatico, dobbiamo raggiungere quelli più vulnerabili con una serie di interventi essenziali multisettore nei servizi sociali", ha aggiunto. "Il rapporto Ipc è il prodotto di mesi di raccolta e analisi di dati, con la partecipazione di governo, agenzie delle Nazioni Unite, Ong e altri partner", ha aggiunto Sara Beysolow Nyanti, residente delle Nazioni Unite e coordinatrice umanitaria per il Sud Sudan. "Dati di qualità come questi sono fondamentali per formulare piani di risposta umanitaria per aiutare a soddisfare i bisogni delle persone nel paese. Queste cifre mostrano che la popolazione del Sud Sudan ha più che mai bisogno di sostegno. È fondamentale avere l'impegno dei donatori per il 2023 così da poter prevenire un peggioramento della situazione umanitaria in tutto il Paese", ha aggiunto. Entro i prossimi mesi è necessario ricevere risorse per la risposta umanitaria del 2023 in Sud Sudan. In assenza di ciò, le agenzie non riusciranno a preposizionare l'assistenza umanitaria in tempo per il prossimo anno, lasciando milioni di famiglie a rischio di sprofondare nella fame. (Res)