Cina-Tanzania: presidenti annunciano istituzione partenariato strategico globale

- I presidenti di Cina e Tanzania, Xi Jinping e Samia Suluhu Hassan, hanno elevato le relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico globale e hanno convenuto di rafforzare la cooperazione e il coordinamento a tutti i livelli. È quanto si apprende da un comunicato congiunto diramato oggi dal ministero degli Esteri cinese al termine del colloquio tenuto dai due capi di Stato a Pechino. Le parti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi 58 anni, convenendo di approfondire "amicizia e fiducia reciproca", rafforzare il coordinamento strategico, condividere esperienze sulla governance e consolidare la cooperazione tra i rispettivi governi, legislature e partiti politici. La Cina ha accettato di concedere un trattamento esente da dazi per il 98 per cento delle merci importate dalla Tanzania, con l'obiettivo di espandere ulteriormente il volume degli scambi bilaterali. È stato inoltre convenuto di estendere la cooperazione nell'ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e nel comparto delle infrastrutture, con l'attiva promozione dell'aggiornamento della ferrovia Tazara e una maggiore partecipazione delle compagnie cinesi nella realizzazione di ferrovie, strade, porti e altre opere infrastrutturali nello Stato dell'Africa orientale. I presidenti hanno inoltre evidenziato la necessità di promuovere la complementarità delle rispettive industrie ed espandere la cooperazione nel comparto dell'economia digitale, dello sviluppo verde e nel settore minerario, oltre che gli scambi in ambito culturale, turistico e sanitario. (segue) (Cip)