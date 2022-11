Sardegna: sì del Consiglio regionale a Giornata Donazione e Trapianto organi e tessuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge, fortemente voluta dalle associazioni dei trapiantati e dal Consiglio regionale, che istituisce la Giornata regionale della Donazione e del Trapianto di organi e tessuti, per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura e della donazione di sangue e di organi. Un appuntamento annuale dedicato a un tema di civiltà e sensibilità a cui i sardi hanno sempre risposto con grande generosità. "La data scelta per la celebrazione è il 24 febbraio, in ricordo della tragedia avvenuta nel 2004 quando l’equipe di cardiochirurgia del Brotzu, formata da Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna perse la vita in un incidente aereo sui monti di Sinnai trasportando un cuore destinato proprio ad un trapianto salvavita a Cagliari" - dichiara il presedente del Consiglio regionale Michele Pais. (segue) (Rsc)