Sardegna: sì del Consiglio regionale a Giornata Donazione e Trapianto organi e tessuti (2)

- "L'iniziativa si inserisce in un programma articolato volto al sostegno delle donazioni e dei cittadini sardi trapiantati" - continua Pais - "Già durante questa legislatura, la Legge Regionale 11/85, che prevede la erogazione di sussidi economici da parte della Regione in favore dei nefropatici dializzati, è stata estesa a tutti i trapiantati di organo con un emendamento nella Finanziaria 2022". Pais ha inoltre evidenziato che "dobbiamo anche impegnarci affinché in tutti i comuni della Sardegna sia possibile esprimere l'assenso alla donazione all'atto della richiesta della carta d'identità. Oggi in molti Comuni della Sardegna tale pratica non è ancora possibile. Questo consentirebbe di ridurre il numero di opposizioni e accelerare le procedure per i trapianti" (Rsc)