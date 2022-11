Usa: aggressione a Paul Pelosi, assalitore si trovava nel Paese illegalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David DePape, l’uomo che la settimana scorsa ha aggredito con un martello Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, si trovava negli Stati Uniti illegalmente, e potrebbe essere deportato. Lo ha annunciato il dipartimento della Sicurezza interna in una nota. “L’Agenzia federale per il controllo delle frontiere (Ice) ha presentato un ordine di arresto nei confronti del cittadino canadese David DePape alla polizia della contea di San Francisco”, si legge nel documento. Il dipartimento ha precisato che ordini analoghi vengono emessi ed inviati alle autorità federali, statali e locali per chiedere di prendere in custodia uno o più individui. Se DePape, dovesse essere rimpatriato, in ogni caso, ciò accadrebbe dopo la conclusione nel processo a suo carico per l’aggressione al marito di Nancy Pelosi, avvenuta nella notte di venerdì scorso nell’abitazione della coppia a San Francisco, in California. L’uomo sarebbe entrato negli Stati Uniti a marzo, passando attraverso il confine con il Messico, in qualità di visitatore: in base alla legge Usa, sarebbe potuto rimanere nel Paese fino a sei mesi senza bisogno di un visto. L’uomo, che si è dichiarato non colpevole, è stato accusato di tentato omicidio e tentato rapimento: il suo obiettivo sarebbe stata Nancy Pelosi, che al momento dell’aggressione si trovava a Washington. A quel punto, DePape avrebbe tentato di prendere in ostaggio il marito, aggredendolo con un martello: Pelosi è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura cranica. (Was)