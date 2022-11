Lombardia: da Commissione via libera a riforma della gestione del Parco Agricolo Sud Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco Agricolo Sud Milano verso il "tagliando". Oggi la Commissione regionale Agricoltura ha licenziato il progetto di legge che modifica la legge n.16 del 2007 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi) sulla disciplina del Parco Agricolo Sud Milano. A favore i partiti della maggioranza, voto contrario da parte di PD, Lombardi Civici Europeisti e Movimento 5 Stelle. Questo parco regionale e di cintura metropolitana (istituito nel 1990) ancora oggi ha una gestione affidata alla Provincia di Milano (dopo l'approvazione della legge Delrio, in fatto, Città Metropolitana) e, a fronte di problemi relativi all'efficienza gestionale, si è reso necessario un intervento per consentire l'introduzione di una forma di gestione regionale, in linea con la pressoché uniforme scelta di affidamento di tutti i Parchi Regionali a Enti di diritto pubblico. "Dopo diversi mesi di lavori e nonostante le diverse posizioni in campo, la nostra Commissione è riuscita a licenziare il progetto di legge e a metterlo a disposizione sia della Commissione Bilancio sia del Consiglio regionale per l'approvazione finale. Un risultato significativo per un provvedimento atteso e strategico per il pieno rilancio del parco", ha dichiarato il Presidente della Commissione Ruggero Invernizzi (FI). (segue) (Com)