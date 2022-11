Lombardia: da Commissione via libera a riforma della gestione del Parco Agricolo Sud Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della stessa opinione il gruppo Lega che si è espresso a favore con la Capogruppo in Commissione Federica Epis ("Raggiungere questo traguardo non era scontato e credo sia stato fatto davvero un buon lavoro") e con la Consigliera del territorio Silvia Scurati: "È un passo avanti significativo, un passaggio storico per ridare slancio a questa realtà" ha detto la rappresentante del Carroccio, ricordando che il testo approvato "viene dal territorio", dopo un lungo percorso di confronto con gli stakeholder e "tutela la vocazione agricola di questo parco". Quest'ultimo aspetto è stato sottolineato anche dalle dichiarazioni di voto di Franco Luncente (Fd'I) che del provvedimento è anche relatore: "Questo progetto di legge – ha detto – viene dal forte impegno della maggioranza per imprimere una svolta a una situazione divenuta ormai insostenibile per il territorio e soprattutto per il mondo agricolo. L'80 per cento del parco è privato e gli agricoltori sono i primi ad apprezzare questo cambiamento". Della stessa opinione anche il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi: "Crediamo molto – ha assicurato – nel rilancio del parco". (segue) (Com)