Lombardia: da Commissione via libera a riforma della gestione del Parco Agricolo Sud Milano (3)

- Sia Lucente sia Comazzi non hanno chiuso a possibili ulteriori integrazioni al testo in Aula per andare incontro ai contributi dell'opposizione, che pure ha visto bocciati in Commissione tutti gli emendamenti presentati. Ipotesi alla quale il centrosinistra non chiude pur sottolineando la sua contrarietà verso l'attuale formulazione del provvedimento. Per il Consigliere PD Matteo Piloni: "Questo provvedimento non viene dal territorio, ma dal palazzo. È calato dall'alto e va a interferire con altre istituzioni. I nostri emendamenti, che riproporremo in Consiglio, hanno due finalità: entrare nel merito del testo e fare proposte migliorative". L'opposizione, fra le altre cose, contesta in particolare la scelta di attribuire alla Giunta regionale la nomina del Direttore del Parco e di due membri (su dieci) del Consiglio di gestione. Aspetti sollevati con forza anche da Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti): "Siamo assolutamente contrari, in questo modo si fa una sorta di 'scippo' da parte della Regione nei confronti della Città Metropolitana di Milano. Non esistono soluzioni simili per nessuno degli altri parchi regionali. C'è anche stato un deficit di confronto, basti pensare che non sono stati ascoltati i 61 sindaci dei Comuni che afferiscono al parco e ben 40 di questi hanno inoltrato una lettera di protesta alla nostra Commissione per questo mancato coinvolgimento". (Com)