Sardegna: Consiglio regionale approva legge promozione della lingua dei segni

19 luglio 2021

- “L’approvazione all’unanimità del Testo unificato Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all’abbattimento delle barriere alla comunicazione è un passo significativo verso la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio”. E’ soddisfatto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais per il via libera all’unanimità dato alla legge. “Un testo particolarmente atteso – ha detto Pais - che contribuirà a creare una società più accessibile dal punto di vista comunicativo nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni, nella comunità e nei servizi pubblici. Ai lavori del Consiglio regionale di questa mattina ha assistito una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi che è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale. “Finalmente – ha detto la delegazione al Presidente Pais – questa legge è stata approvata. Oggi per noi è una giornata importante che aspettavamo da tempo”. (Rsc)