Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim, siamo pronti per chiedere adesione all’Ue

- Il Kosovo è pronto a chiedere di entrare nell’Unione europea ottenendo lo status di Paese candidato. Lo ha detto l’ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, nel corso di un question time al Centro studi americani a Roma nell’ambito del Festival della diplomazia. “Noi siamo pronti e i progressi raggiunti nell’ambito dell’Accordo di stabilizzazione e associazione (firmato nel 2016) lo dimostrano così come siamo pronti anche per una nuova agenda nazionale per riforme europee”, ha aggiunto. “Dobbiamo vedere quanto sia unita la politica estera dell’Unione europea, come non lo fu nel 2008 con la nostra indipendenza, ma adesso in questo contesto strategico dovuto alla guerra in Ucraina abbiamo dimostrato che abbiamo lavorato per entrare nell’Ue che è il posto dove apparteniamo”, ha proseguito. “Questo è solo l’inizio e speriamo che arrivi presto lo status di Paese candidato (…). Noi siamo dietro la porta e non nella ‘sala di attesa’. Speriamo che l’Ue avrà la forza per riformare sé stessa per ridefinire il suo spazio ed aprirlo ad altri membri”, ha chiarito. Sui rapporti con l’Italia, l’ambasciatrice ha ricordato il sostegno italiano al Kosovo dato da subito dopo la guerra con “l’Esercito italiano che ci ha aiutato e addestrato i nostri esperti” ma anche a livello umanitario. Il che apre un’analogia con quanto sta facendo Pristina con Kiev nell’accogliere le donne ucraine. “Noi siamo l’ultimo Paese colpito dalla guerra in Europa ma non siamo ancora riconosciuti dall’Ucraina. Oggi stiamo aiutando chi è in condizioni peggiori rispetto alle nostre”, ha aggiunto.(Res)