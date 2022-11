© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: Vucic a von der Leyen, "molto preoccupato" per i colloqui con il Kosovo - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è detto "molto preoccupato" per i negoziati con il Kosovo. Nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivata nel pomeriggio all'aeroporto di Nis, Vucic ha spiegato che la Serbia "farà tutto il possibile per preservare la pace e la stabilità", ma anche che il Paese "non ha nessun altro posto dove andare". Rispondendo alle domande dei giornalisti, Vucic ha ripetuto che la Serbia "è sulla strada europea" e ha aggiunto che "anche i partner dell'est, come la Cina, lo sanno". "Stiamo proseguendo il nostro percorso europeo, ma cercheremo di preservare le nostre tradizionalmente buone relazioni con gli altri Paesi", ha affermato Vucic. (segue) (Res)