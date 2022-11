Serbia: presidente Parlamento incontra ambasciatore Russia, focus su cooperazione bilaterale e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Serbia, Vladimir Orlic, ha incontrato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. Secondo il comunicato governativo nell'incontro si è discusso di cooperazione bilaterale e Orlic ha informato l'ambasciatore russo sulla situazione in Kosovo, sottolineando che Belgrado, "nonostante la politica irresponsabile e le mosse unilaterali di Pristina, cerca di preservare la pace e la stabilità in questa parte d'Europa" e "resta impegnata per la piena attuazione degli accordi finora raggiunti e del rispetto del diritto internazionale". Il presidente del Parlamento serbo ha ringraziato inoltre la Russia "per il suo sostegno all'integrità territoriale e sovranità della Serbia" e "per la posizione di principio sulla questione del Kosovo", riporta la nota. (Seb)