Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra patriarca Porfirije, focus su missione Kfor in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi a Belgrado il patriarca serbo Porfirije. Secondo il comunicato della rappresentanza diplomatica, il capo della Chiesa ortodossa serba (Spc) ha accolto l'ambasciatore italiano ringraziandolo per il sostegno ricevuto dalle forze militari italiane impegnate da tempo nella missione Nato Kfor in Kosovo al fine di preservare i santuari serbo ortodossi, un "patrimonio religioso, culturale e storico dell'Europa". Gori ha ricordato che l'Italia ha recentemente ripreso il comando della missione in Kosovo e "continua ad essere fortemente impegnata per la stabilizzazione e lo sviluppo dei Balcani Occidentali." L'Italia sostiene inoltre la missione del patriarca serbo ortodosso per favorire la pace e far prevalere, anche nella regione, convivenza, dialogo e rispetto reciproco, riporta la nota dell'ambasciata italiana. (Seb)