Ue-Kosovo: Borrell incontra premier Kurti a Berlino, discussa situazione nel nord

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il premier del Kosovo Albin Kurti prima del Summit per il processo di Berlino per i Balcani occidentali. A dirlo lo stesso Borrell tramite un messaggio Twitter. "Un piacere incontrare il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in vista del Summit per il processo di Berlino per i Balcani occidentali. Abbiamo discusso della situazione nel nord del Kosovo. Le azioni di disturbo, come l'incendio di automobili, sono inaccettabili. Gli accordi di dialogo devono essere rispettati, invito a tutti ad agire con moderazione. Abbiamo anche discusso della strada da seguire per la normalizzazione", si legge nel tweet di Borrell, in riferimento alla normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado e in relazione alla questione delle targhe in corso fra Kosovo e Serbia. (Beb)