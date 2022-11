Siria-Iran: ministro Esteri Damasco incontra consigliere guida suprema Velayati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha incontrato oggi a Teheran, dove si trova in visita, il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema dell’Iran, Ali Akbar Velayati, con il quale ha discusso lo stato delle relazioni strategiche tra i due Paesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Nel corso del colloquio Miqdad ha elogiato il ruolo della leadership dell’Iran nella gestione dell’ondata di proteste in corso nel Paese dal 16 settembre scorso a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Miqdad ha sposato la tesi di Teheran secondo cui i recenti disordini, repressi nel sangue dalle forze di sicurezza iraniane e costati almeno 277 morti, siano “istigati e sostenuti dalle potenze occidentali e da Israele”. Da parte sua, Velayati ha assicurato l'impegno dell'Iran a rimanere al fianco della leadership e del popolo siriano e di proseguire il sostegno a tutti i livelli.(Res)