Pd: Sala, tempi stringono, mi auguro nome nuovo segretario già nel fine settimana

- I tempi stringono e sarebbe auspicabile avere il nome del candidato segretario del Pd presto, già nel fine settimana. È l'auspicio espresso dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Milano Music Week 2022, parlando dell'Assemblea del Pd e rispondendo a chi gli ha chiesto se vorrebbe il nome del nuovo candidato segretario dem già nel fine settimana. "Lo spero perché non sappiamo quando saranno queste elezioni. C'è chi dice febbraio in concomitanza con le Regionali del Lazio, c'è chi dice maggio in concomitanza con un più grande Election-day. Se fosse febbraio, i tempi stringono", ha sottolineato Sala. (Rem)