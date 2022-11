Vaticano: l'aereo di Papa Francesco è atterrato in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atterrato questo pomeriggio alla Sakhir Air Base di Awali, in Bahrein, l'aereo A330 di Ita Airways con a bordo papa Francesco, dando così inizio al 39esimo Viaggio apostolico internazionale nel Regno del Golfo in occasione del "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence". Il viaggio di Francesco in Bahrein è il secondo nella regione del Golfo e il terzo viaggio in Medio Oriente negli ultimi tre anni: nel febbraio del 2019 il Pontefice si era recato infatti negli Emirati Arabi Uniti, dove era rimasto tre giorni, mentre nel marzo 2021 era andato in Iraq e in particolare a Najaf, Nassiriya, Erbil e Qaraqosh. Bahrein ed Emirati, peraltro, entrambi firmatari degli Accordi di Abramo che hanno sancito la normalizzazione delle relazioni con Israele. (segue) (Res)