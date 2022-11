Vaticano: l'aereo di Papa Francesco è atterrato in Bahrein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è attesa in Bahrein per l'arrivo del Santo Padre, in un Paese dove vivono circa 161 mila cattolici, a fronte di due sole parrocchie e un rapporto sproporzionato tra sacerdoti e fedeli. Basti pensare che per la messa in programma il 5 novembre presso lo stadio Nazionale sono previsti 28 mila partecipanti, un numero che preoccupa non poco gli organizzatori, in quanto potrebbe eccedere la capienza complessiva dell'impianto. Ci saranno anche altri momenti di vicinanza tra il Papa e la comunità cattolica, come l'incontro con i giovani presso la Scuola del Sacro Cuore e l'Angelus domenicale con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali. Fitta anche l'agenda degli impegni istituzionali, il primo dei quali con il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, presso lo Sakhir Royal Palace, il Palazzo reale presso il quale il Santo Padre soggiornerà. (segue) (Res)