Montenegro: premier Abazovic, confini non vanno modificati ma resi invisibili

- I confini non vanno modificati ma resi invisibili. Lo ha affermato il primo ministro del Montenegro, Dritan Abazovic, presente al vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali di oggi. Secondo l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Abazovic ha sottolineato che la cooperazione regionale dei Paesi dei Balcani occidentali "è un fattore chiave per la stabilità politica, la sicurezza e la prosperità economica" e che il suo ideale di politico "è una regione riconciliata dei Balcani occidentali senza frontiere, nell'Unione Europea", ha precisato. "I confini non vanno cambiati, vanno resi invisibili", ha affermato il premier montenegrino, esprimendo la propria soddisfazione per aver avuto l'opportunità di contribuire al proseguimento e all'intensificazione della cooperazione regionale, che secondo lui "attraverso la firma odierna di accordi molto importanti porterà benefici a tutti i cittadini della regione". A margine del vertice del Processo di Berlino, Abazovic ha parlato con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, oltre che con numerosi primi ministri degli Stati membri dell'Ue. (Seb)