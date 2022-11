Balcani: von der Leyen annuncia pacchetto di sostegno energetico da un miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve e medio termine, la Commissione fornirà altri 500 milioni di euro per progredire nella diversificazione energetica, nella produzione di energia rinnovabile e nelle interconnessioni di gas ed elettricità attraverso il Quadro di investimenti per i Balcani occidentali. Le misure a breve termine (1-2 anni) sosterranno la diversificazione delle forniture energetiche, potenziando gli interconnettori per il gas e l'elettricità, compreso il Gnl, e sostenendo la costruzione di progetti per le energie rinnovabili e le misure di efficienza energetica. L'assistenza a medio termine (prossimi 2-3 anni) comprenderà invece altri investimenti, che contribuiranno alla transizione energetica e alla sicurezza. Queste misure riguarderanno progetti di generazione di energia rinnovabile su larga scala, l'aggiornamento dei sistemi di trasmissione dell'energia, il teleriscaldamento e i programmi di efficienza energetica per i vecchi condomini. (Beb)