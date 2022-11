Albania-Italia: a Tirana il Meeting capi polizia dei Balcani occidentali, Italia capofila del progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte allo scenario attuale ove diversi paesi nell'ultimo periodo hanno subito diversi attacchi cyber, la strategia di risposta deve passare attraverso la cooperazione internazionale strumento determinante e irrinunciabile per la crescita comune della consapevolezza della minaccia e della cultura della cybersicurezza. Il panel dedicato vede l'intervento degli esperti di alto livello in cyber sicurezza dei Paesi intervenuti e la presentazione del modello italiano per la protezione delle infrastrutture critiche a cura della Polizia postale e delle comunicazioni ove è operativo il CNAIPC e dell' Ufficio protezione dati della Direzione centrale della Polizia criminale ove opera il Cyber Security Operation Center, struttura operativa d'eccellenza che presiede 24 ore su 24 la sicurezza dei sistemi informativi interforze basata su tre pilastri, quello tecnologico, quello dei processi operativi e quello insostituibile del capitale umano altamente specializzato con oltre 2.500 ore di formazione e addestramento rappresentato da personale interforze che opera nel Centro al fine di dare immediata attuazione alle procedure previste in caso di "data breach". (segue) (Com)