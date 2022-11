Albania-Italia: a Tirana il Meeting capi polizia dei Balcani occidentali, Italia capofila del progetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del meeting è quello di delineare un quadro comparativo delle singole strategie in atto, utile sia alla messa a fattor comune delle iniziative già adottate da alcuni paesi nel settore specifico sia alla futura attivazione di misure finalizzate al raggiungimento dei più elevati standard. Nell'incontro sarà inoltre illustrato lo stato di implementazione delle componenti di Polizia del progetto IPA 2019 e il Progetto @ON guidato dalla Dia finalizzato alla lotta contro i gruppi organizzati criminali di stampo mafioso grazie all'intervento del direttore , Maurizio Vallone. (Com)