Cile: Boric presenta riforma sistema previdenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per raggiungere questi obiettivi - ha spiegato il presidente - stiamo creando un sistema previdenziale misto basato sui principi della sicurezza sociale, al quale contribuiscono sia lo Stato che i datori di lavoro e i lavoratori", ha spiegato Boric. "In questo sistema si combinano componenti della previdenza sociale e della capitalizzazione individuale per generare pensioni migliori avvicinandoci agli standard dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Osce)", ha aggiunto. L'ambizioso progetto di riforma di Boric dovrà superare un difficile iter parlamentare dove la coalizione di governo, che non dispone della maggioranza assoluta né alla Camera né al Senato, dovrà convincere sia gli alleati del centro che gli schieramenti del centro destra più moderati della validità e della praticabilità della riforma soprattutto a livello fiscale. (segue) (Abu)