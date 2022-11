Cile: Boric presenta riforma sistema previdenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, il presidente ha spiegato in dettaglio il sistema di finanziamento della riforma. "La riforma crea un nuovo fondo di assicurazione previdenziale finanziato attraverso un aumento progressivo fino al 6 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro", ha affermato Boric, sottolineando che anche lo Stato farà la sua parte con un aumento dei contributi finanziato a sua volta attraverso il progetto di riforma fiscale. Si mantiene inoltre anche un sistema di capitalizzazione individuale attraverso amministratori di fondi pensione sia privati che pubblici. Su quest'ultimo punto il presidente ha affermato che la riforma "rafforza la libertà di scelta degli affiliati che rimangono comunque proprietari dei loro risparmi. Boric ha quindi sottolineato che la riforma mette fine alla discriminazione del sistema previdenziale nei confronti delle donne che oggi, a parità di contributi, percepiscono pensioni inferiori a causa di un meccanismo di calcolo differenziato. (Abu)